Vini Jr. se revolta ao ser, mais uma vez, vítima de racismo: 'Essas pessoas devem ser punidas'

O Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Sevilla neste sábado (21), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 10ª rodada da La Liga, em mais um dia em que o futebol ficou em segundo plano. Isso porque, em novo episódio "isolado", o brasileiro Vinícius Júnior se revoltou ao ser vítima de cânticos e gestos racistas e xenofóbicos oriundos das arquibancadas.

Dessa vez, há imagens claríssimas que incriminam um torcedor do Sevilla, que foi expulso do estádio após ele imitar um macaco na direção do camisa 7. O racista não teve a identidade revelada, como manda a lei espanhola, e foi entregue às autoridades da cidade de Sevilha. O clube também informou que serão aplicados regulamentos disciplinares internos e repudiou os atos.

O Real Madrid não se manifestou sobre o caso. A LaLiga, entidade que organiza o Campeonato Espanhol, se limitou a republicar o comunicado oficial do Sevilla e reforçar sua campanha antirracista.

Vinicius Junior foi vítima de racismo inúmeras vezes nos últimos anos na Espanha. A luta do brasileiro contra a discriminação ganhou maior dimensão após ele não aceitar os insultos recebidos em jogo contra o Valencia, no Mestalla, no dia 21 de maio. O caso ganhou grande repercussão, provocou a reação da LaLiga e gerou um processo na Justiça Espanhola, ainda aberto.

Vini se manifesta

Em seu perfil no X, Vini cumprimentou o Sevilla por rapidamente identificar e punir o torcedor que fez insultos ao brasileiro, mas fez questão de enaltecer que os casos se repetem na Espanha.

"O rosto do racista de hoje está estampado nos sites como em várias outras vezes. Espero que as autoridades espanholas façam sua parte e mudem a legislação de uma vez por todas. Essas pessoas têm que ser punidas criminalmente também. Seria um ótimo primeiro passo para se preparar para a Copa do Mundo de 2030. Estou à disposição para ajudar" escreveu Vinicius.

"Desculpem parecer repetitivo, mas é o episódio isolado número 19. E contando...", declarou o brasileiro.

Em sua declaração, Vinicius também cita que viu um vídeo no qual uma criança imita macaco para insultá-lo.

"Infelizmente, tive acesso a um vídeo com outro ato racista na partida deste sábado, dessa vez praticado por uma criança. Lamento muito que não haja ninguém para educá-la. Eu invisto, e invisto muito, na educação no Brasil para formar cidadãos com atitudes diferentes dessas" disse Vinicius.

Parabéns ao Sevilla pelo rápido posicionamento e pela punição em mais um triste episódio para o futebol espanhol.



— Vini Jr. (@vinijr) October 21, 2023

A nota do Sevilla na íntegra

O Sevilla FC informa que após detectar comportamento xenófobo e racista de um torcedor em suas arquibancadas, identificou, expulsou do estádio e denunciou imediatamente esta pessoa às autoridades. Além disso, serão aplicados os regulamentos disciplinares internos.

O Sevilla FC é contrário e condena qualquer comportamento racista e xenófobo, mesmo que isolado, como é o caso, e mostra a sua disponibilidade e colaboração com as autoridades para erradicar estas atitudes, que não representam um adepto como o do Sevilla.