Rayssa Leal sobra no skate street e ganha primeiro ouro do Brasil no Pan de Santiago

O Brasil conquistou, na manhã deste sábado (21), as suas primeiras medalhas nos Jogos Pan-americanos de Santiago (Chile). O destaque foi o ouro da vice-campeã olímpica Rayssa Leal no skate, modalidade estreante dos Jogos. A prova foi disputada na Explanada de Esportes Urbanos, no Estádio Nacional de Santiago.

A skatista de 15 anos confirmou o favoritismo com um show de manobras e, com o total de 236,98 pontos, se tornou a primeira campeã pan-americana no esoporte, puxando uma dobradinha brasileira com Pâmela Rosa, que somou 211,34 pontos. A americana Paige Heyn ficou com o bronze.

“Estou muito feliz, é só felicidade, gratidão demais, mais um pódio. Estou aqui com a Pam Pam [Pâmela Rosa], então é só alegria. Pareceu que estava competindo em casa, estava lotado. Poder sentir esse calor da torcida mesmo com o frio enorme que estava fazendo é muito emocionante”, declarou a maranhense de 15 anos à assessoria de imprensa do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A disputa brasuca

Pâmela abriu sua participação no Pan com muita velocidade e manobras difíceis, conseguindo 70,24 pontos na sua primeira volta de 45 segundos. Depois,cresceu para 73,17 pontos na segunda tentativa.

Rayssa também deu um show à parte, com grandes manobras e assumiu a liderança com 76,03 pontos na primeira volta. Na segunda, arriscou uma linha mais difícil, mas teve falhas, ficando com a nota da primeira volta. Só a americana Paige Heyn se aproximou das brasileiras nas voltas, com 69,52 pontos.

76.03 PARA RAYSSA LEAL



Vem pro Canal Olímpico do Brasil assistir AO VIVO à essa final espetacular!



— Time Brasil (@timebrasil) October 21, 2023

Nas manobras únicas, cada skatista tinha cinco chances para contar as duas melhores notas. Pâmela arriscou no começo e errou nas duas primeiras tentativas. Foi para uma manobra de segurança e conseguiu 60,73 pontos. Na quarta chance, voltou à manobra difícil no corrimão e acertou (77,44 pontos). Com a prata praticamente na mão, arriscou na última manobra e zerou.

Rayssa abriu suas manobras únicas com um 68,68 no corrimão. Falhou na segunda tentativa e por um curto período saiu da liderança da prova. Só que garantiu o ouro na manobra seguinte com 76,72 pontos. A vice-campeã olímpica ainda melhorou seu somatório com um 84,23 pontos, maior nota da competição.

É OUROOOOOOOOOO



Uma exibição espetacular na final e fechando muito bem com essa manobra



ELA É DEMAISSSSSSSSSS — Time Brasil (@timebrasil) October 21, 2023

Rumo a Paris

O skate street não dá vagas olímpicas no Chile, nem vale pontos para o ranking olímpico. As brasileiras estão bem no páreo. Rayssa Leal é a vice-líder do ranking olímpico, enquanto Pâmela é a sétima colocada. Gabi Mazetto, na 10ª posição, também está na zona de classificação.

Primeira medalha do Brasil

A primeira medalha do Brasil no megaevento esportivo veio no mountain bike cross-country olímpico, prova na qual José Gabriel terminou na terceira posição da prova para conquistar um bronze.

“Difícil descrever o que eu estou sentindo. São os meus primeiros Jogos Pan-americanos e já conquistei uma medalha, logo a primeira do Brasil nos Jogos. Que ela seja um impulso para que os outros atletas brasileiros conquistem muito mais”, declarou o brasileiro.

JOSÉ GABRIEL É O CARA



Assim foi a chegada do atleta para conquistar a primeira medalha do Brasil em Santiago 2023!



O bronze tem um gostinho ainda mais especial: é a 5ª medalha do na modalidade em Jogos Pan-Americanos.



Assista à essa conquista e todas as outras que… — Time Brasil (@timebrasil) October 21, 2023

Dobradinha na natação feminina

Acabou por volta das 16h30 a prova dos 400m livre da natação feminina. As brasileiras Maria Fernanda Costa (04min06s68) e Gabrielle Roncatto (4min06s88) conquistam a prata e o bronze, respectivamente. As brasileiras dividiram o pódio com a estadunidense Paige Madden, que levou o ouro com o sua melhor marca: 4min06s45.