Cristiano Ronaldo é condenado a 99 chibatadas por adultério após foto abraçado com pintora no Irã

O craque internacional Cristiano Ronaldo, esposo de Georgina Rodríguez e pai de cinco filhos, foi condenado 99 chicotadas pela Justiça do Irã por cometer "adultério", segundo as rigorosas leis do país, por tirar uma foto abraçado com a pintora iraniana Fatemeh Hamami, que tem paralisia cerebral. Abraçar uma mulher solteira no Irã é considerado adultério.

A rede iraniana Sharq Emroz afirmou que um grande número de advogados do país apresentou queixa contra o astro do Al-Nassr por causa da fotografia, registrada durante uma viagem do clube ao Irã, em setembro, para um jogo da Liga dos Campeões asiática, contra o Persépolis. As informações também foram publicadas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Na ocasião, Cristiano recebeu da artista quadros feitos especialmente para ele. Durante o encontro, o atleta teria beijado o rosto de Hamani e dado a uma ela camisa autografada. Na hora da foto, pousou a mão sobre os ombros dela, o que teria atraído "a fúria" dos advogados locais, segundo a rede Sharq Emroz.

Segundo a mídia iraniana, a justiça do país teria de punir Cristiano Ronaldo com 99 chicotadas na próxima vez que visitasse o Irã. O jogador pode ter que ir novamente ao país na próxima fase da Liga dos Campeões da Ásia. Segundo a mídia local, Ronaldo poderia ser preso para ser obrigado a cumprir a pena. No entanto, de acordo com o jornal "Marca", a pena pode ser perdoada se "os atos não forem puníveis ou se demonstrar remorso".

Representantes do jogador não se manifestaram sobre o caso.