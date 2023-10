Fluminense lança 3º uniforme em homenagem ao 'aniversariante' Cartola

Neste mesmo 11 de outubro, há 115 anos, nascia um dos maiores compositores - e sambistas e poetas - brasileiros de todos os tempos: o carioca 'da gema' Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola. Que o cantor era apaixonado por samba e pela Estação Primeira de Mangueira, escola de samba que ajudou a fundar, isso não é uma novidade. Mas o Divino também era fascinado por futebol e pelo seu clube do coração, o Fluminense.

Em homenagem a um dos torcedores mais ilustres da instituição, o Tricolor lançou, nesta quarta (11), não coincidentemente, o seu terceiro uniforme. As cores verde e rosa (nos detalhes da gola, manga, ombros e numeração) fazem referência à parceria de sucesso entre o Cartola e a Mangueira.

O samba, a paixão e as cores se entrelaçam nessa homenagem a um ícone do Rio de Janeiro!



A camisa, que também carrega os patrocinadores do clube, exibe de ponta a ponta a letra do samba clássico "Corra e olha o céu", composto por Cartola e Dalmo Castello, em 1974. A fonte escolhida para estampar o poema no uniforme foi inspirada na caligrafia do próprio Cartola, transformando o uniforme em um manuscrito do artista.

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou que a homenagem é um desejo antigo do clube e que é um orgulho ter o poeta como torcedor.

"Essa é uma camisa carregada de força e significado. Reverenciamos a vida, obra, poesia e o legado de alguém que tem sua história entrelaçada à do clube que tanto amou", disse Mario Bittencourt, presidente do Fluminense.

As vendas da nova camisa nos modelos masculino, feminino e infantil começaram a ser realizadas nesta quinta-feira nas lojas oficiais físicas e online do clube.

O sambista nasceu e viveu no bairro do Catete, na zona sul do Rio, até os oito anos, e depois se mudou para a vizinhança, em Laranjeiras, onde sua conexão com o clube cresceu. Ele era o mais velho dos oito filhos do casal Sebastião Joaquim de Oliveira e Aída Gomes de Oliveira.

Com dificuldades financeiras, sua numerosa família se mudou para o Morro da Mangueira, a nascente favela, em 1919, onde fez amizade com Carlos Cachaça e outros bambas, além de se iniciar no mundo da boemia, da malandragem e do samba.

Aos 17 anos, após a morte de sua mãe, ele abandonou os estudos - terminou apenas o primário. Virou servente de obra e passou a usar um chapéu-coco para se proteger do cimento que caía de cima das construções. Por usar esse chapéu, ganhou dos colegas de trabalho o apelido "Cartola".

Pouco depois, após conflitos crescentes com o pai, inimigo da malandragem, acabou expulso de casa. Levou então algum tempo uma vida de vadio, bebendo e namorando, frequentando zonas de prostituição e contraindo doenças venéreas, perambulando pelas noites e dormindo em trens de subúrbio.

Esses hábitos o levaram a se enfraquecer fisicamente, adoecido e mal alimentado, na cama de um pequeno barraco no morro da Mangueira. Uma vizinha chamada Deolinda, sete anos mais velha, casada e com uma filha de dois anos, passou a cuidar dele e se apaixonou. Os dois acabaram se envolvendo romanticamente. Deolinda deixou o marido, levando a filha, que o compositor criaria como se fosse sua - ele era estéril.

O barraco dividido por Cartola e Deolinda virou praticamente uma casa de samba. Cartola exercia a atividade de pedreiro apenas esporadicamente, preferindo assumir o ofício de compositor e violonista nos bares e tendas locais. À época, já se firmava como um dos maiores criadores do morro, ao lado do grande amigo Carlos Cachaça e Gradim.

Foi quando Cartola tinha 18 anos, em 1926, que ele fundou, ao lado de Carlos Cachaça, Saturnino, Zé Espinguela, Antonico e outros mais, o Bloco dos Arengueiros. O grupo, que passou a concorrer com os outros blocos do morro, era um dos mais temidos, pois seus membros eram muito brigões. Além de bons no samba, eram bons também nas pernadas e na navalha. Mas eram melhores no samba e, por isso, dois anos depois, se reuniram os Arengueiros e mais alguns sambistas do morro para fundar a Estação Primeira de Mangueira, que hoje é a segunda maior campeã da Sapucaí.

Cartola, que teve o cargo de primeiro Diretor de Harmonia da Escola, foi quem escolheu as cores oficiais do grupo: verde e rosa. Ele compôs também o primeiro samba para a agremiação: "Chega de Demanda".

Em 1944, além de Diretor de Harmonia, Cartola tornou-se o presidente de honra da recém-reatada Ala de Compositores da Mangueira. Dois anos depois, porém, novos acontecimentos o afastaram definitivamente da Escola. Primeiro, o sambista teve uma forte meningite, que durou quase um ano e que só foi superada graças à ajuda preciosa de sua esposa Dona Deolinda.

No entanto, pouco depois de Cartola se recuperar, a mulher faleceu, deixando-o em estado de enorme tristeza. Um tempo depois, o compositor se apaixonou por uma mulher chamada Donária, nada quista no Morro de Mangueira, que o convenceu a deixar a música e o morro. Com ela, Cartola foi morar em Nilópolis, depois no Caju, e ficou um bom tempo afastado do violão, do samba e da sua querida Mangueira.

Nesse período de grande dificuldade, transcorrido ao longo da década de 50, o compositor foi até tido como falecido. Quem o trouxe de volta ao morro da Mangueira, após o rompimento do namoro com Donária, foi Dona Zica, irmã da esposa do seu parceiro Carlos Cachaça. Cartola estava magro, abatido e bebendo muito, mas o novo amor o fez muito bem. Zica ajudou o sambista a se recuperar e conseguir um novo emprego, desta vez como lavador de carros no Pirajá. A nova companheira também se esforçou para trazer o marido de volta para o samba e para a Estação Primeira de Mangueira.

E foi então, naqueles lances inexplicáveis do destino, quando Cartola, no intervalo do trabalho como lavador de carros, foi até um café tomar uma “cana”, que ele encontrou o jornalista Sérgio Porto, que se esforçou para reintegrar o sambista no meio artístico. Ele até conseguiu um emprego para Cartola no rádio, que não durou muito, é verdade, mas fez com que o Divino retomasse velhos contatos, e daí em diante, graças à ajuda dos amigos, jamais ficaria desempregado.

Suas composições se popularizaram na década de 1930 nas vozes ilustres de Araci de Almeida; Carmen Miranda; Francisco Alves, Mário Reis e Sílvio Caldas. Entretanto, como cantor, só veio a produzir o primeiro de seus quatro discos-solo em 1974, aos 66 anos, seis antes de morrer.

Sua carreira tomou um impulso com clássicos instantâneos como: "As Rosas não Falam"; "O Mundo É um Moinho"; "Acontece"; "O Sol Nascerá" (com Elton Medeiros); "Quem Me Vê Sorrindo" (com Carlos Cachaça); "Cordas de Aço"; "Alvorada", e "Alegria".

No final da década de 1970, mudou-se para o bairro Jacarepaguá, onde morou até a morte, em 1980.