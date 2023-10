Marcos Braz antecipa anúncio oficial do Flamengo e confirma acerto com Tite

O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não esperou nem o anúncio oficial do clube e confirmou por si só a contratação do técnico Tite, de 62 anos, até dezembro de 2024. Representantes do ex-treinador da seleção brasileira chegaram a hotel na Barra da Tijuca, na manhã desta segunda-feira (9), para celebrar a assinatura do contrato. Poucas horas depois, o clube anuniou Tite oficialmente.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã.



Além de Braz, o executivo Bruno Spindel e o membro do conselho de futebol Diogo Lemos estiveram presentes na reunião com Gilmar Veloz e Gilmar Veloz Filho, representantes do treinador, para a formalização do acerto. Após o encontro, o vice do Flamengo falou rapidamente com o ge.

"O Flamengo está muito feliz com a nossa escolha, com a aceitação dele. Ele foi muito complacente, correto com a gente. Foram conversas diretas, retas, que eu acho que chegaram a um bom tom e a um excelente final", pontuou.

Na entrevista, Marcos Braz reforçou que o Flamengo tem pressa para iniciar esse novo ciclo. De acordo com o dirigente, Tite deve ser apresentado e comandar os primeiros treinos já nesta terça-feira. O clube espera que o novo comandante estreia no próximo domingo (15), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Tinham alguns pontos a serem acertados, como ele vir logo de pronto. Para que nós e o Tite pudéssemos ter uma sensibilidade, um diagnóstico melhor do departamento para que a gente acabe bem o ano. Eu acho que tem muita coisa ainda nesse ano que a gente pode tentar almejar. Eu acho que a gente tem sempre que ser otimista e mais do que nunca fazer o planejamento para 2024", acrescentou.

Marcos Braz acredita que Tite é o nome ideal para reconduzir o Flamengo às glórias obtidas entre 2019 e 2022.

O momento não permite mais falhas. Diante do fracasso da temporada atual - a levar em consideração que estamos falando da maior folha salarial do país - , o presidente Rodrigo Landim deve injetar ainda mais dinheiro no elenco, a fim de levantar ao menos uma taça importante, de olho nas eleições de 2024.

Tite chega com três auxiliares: César Sampaio, Matheus Bacchi (seu filho) e Cléber Xavier. Ainda compõem a comissão o analista de desempenho Lucas Oliveira, que estava no Palmeiras desde 2021, e o preparador físico Fábio Mahseredjian, único dos cinco que já trabalhou no clube - entre 2003 e 2004.



Esse é o primeiro trabalho de Tite após cinco anos e meio de seleção brasileira, período em que conquistou uma Copa América e parou em duas quartas de final nos Mundiais.