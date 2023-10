Chama o psicólogo

Que comportamento estranho do nosso time. Superioridade técnica flagrante que redundou no golaço de Gerson.



Parecia que o jogo estava na mão e ocorre exatamente o contrário, com um recuo inexplicável, cujo final do filme foi o gol do Corinthians.

Antes que alguém lembre que o gol do time paulista foi de pênalti – nesta maluquice da Fifa, que resolveu ignorar a intenção, se mão na bola ou bola na mão – é importante lembrar que após o gol de Gerson, o Corinthians, que quase não atacava, e consequentemente não finalizava, acabou se igualando ao time do Flamengo, que abdicou do jogo, achando que a vitória estava garantida. Só que o time do Corinthians é fraco, porém, não morto, além da camisa pesada e a “Fiel” que, como a nossa torcida, não desiste, ajudando sempre.

Digo tudo isto para afirmar que, além de treinador, precisamos de um bom psicólogo. Claro que a chegada do novo técnico já irá ajudar, porém, é muito importante trabalhar as cabecinhas dos nossos meninos. Vamos torcer para que Tite acerte no campo e no divã…

O pior de tudo é que dois pontos preciosos ficaram para trás. Com o Botafogo fazendo água, tudo pode acontecer. Parece que fazemos força para que 2023 seja, no custo/ benefício, o pior ano do nosso futebol.



De muito bom, Gerson. De bom, pelo primeiro tempo, Everton Ribeiro.



E, ponto!

Inacreditável que, com este elenco, os resultados sejam tão ruins.