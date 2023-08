Com dois gols de Diego Costa, Botafogo goleia o Bahia no Niltão e dispara ainda mais na Liderança

Caiu no tapetin? Já era! A música que marca a temporada do Botafogo segue incontestável. Com dois gols do centroavante Diego Costa, que não sentiu a pressão de substituir Tiquinho Soares, o Glorioso venceu o Bahia por 3 a 0 neste domingo (27), no estádio Nilton Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a estreia do camisa 19 entre os titulares. Ele não fazia dois gols no mesmo jogo desde 2019, quando marcou quatro vezes pelo Atlético de Madrid em goleada por 7 a 3 sobre o Real Madrid. Luiz Henrinque, que entrou no segundo tempo, fechou o caixão adversário.

O resultado torna-se ainda mais grandioso ao considerar que o técnico Bruno Lage escalou um time misto, uma vez que o Botafogo terá um jogo decisivo contra o Defensa Y Justicia, na quarta-feira (30), na Argentina, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Embora o Brasileiro seja prioridade, o Fogão criou gordura para se dar ao luxo de poupar alguns jogadores.

O alvinegro carioca chegou a 51 pontos, 14 a mais do que o vice-líder Palmeiras, que tem 37 e ainda joga na rodada. O time de General Severiano é o único com 100% de aproveitamento como mandante: 11 jogos e incríveis 11 vitórias no Nilton Santos. Já o Bahia conseguiu se manter fora da zona do rebaixamento graças a derrota do Santos para o Atlético-MG. O Esquadrão segue com 21 pontos, mesma pontuação do Peixe, mas ocupa a 16ª colocação porque tem um saldo menor pior: -5 a -12.

Primeiro tempo

O Botafogo começou ligado no 220. E não demorou para tirar o zero do placar. Aos 4 minutos, o atacante Diego Costa recebeu o passe de Victor Sa e deslocou Marcos Felipe com rara frieza. O Bahia valorizava o resultado parcial, com uma boa postura defensiva e velocidade na transição entre defesa e ataque. Aos 18, Perri salvou o Glorioso de levar o empate após finalização cara a cara com Ademir. Dois minutos depois, Cauly tirou tinta da trave esquerda em chute da entrada da área.

Segundo tempo

O Botafogo começou o segundo tempo com o mesmo ímpeto que iniciou a primeira etapa. E novamente chegou cedo ao gol de Marcos Felipe. Gabriel Pires recuperou no meio campo, arrancou pelo lado esquerdo do ataque até a linha de fundo e cruzou na medida para Diego Costa, agora de cabeça, marcar o segundo gol dele no jogo. Aos 16, o centroavante cansou e deu lugar para Janderson, saindo muito aplaudido. O Glorioso ainda ampliou a contagem com Luiz Henrique, aos 30, após contra-ataque puxado por Hugo.