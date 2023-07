Ninguém segura o Botafogo! Alvinegro carioca vence o Grêmio em casa e abre 10 pontos à frente do 2º colocado no Brasileirão

Ninguém para o Botafogo! Com grande atuação de Lucas Perri e cirúrgico mais uma vez, o Glorioso bateu o ex-vice-líder Grêmio por 2 a 0 neste domingo (9), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro para incríveis dez pontos após 14 rodadas (veja a classificação no fim do texto). Uma campanha histórica!

De quebra, o Botafogo ainda quebrou mais tabus: destruiu uma invencibilidade do Grêmio na Arena que já durava dez meses e derrotou o Tricolor Gaúcho pela primeira vez depois de cinco anos – a última vitória alvinegra sobre o adversário havia sido em 2018. Este foi o quinto triunfo consecutivo do Fogão no Brasileirão, chegando aos 36 pontos.

O jogo

Precisando mais do resultado do que o Botafogo e jogando em casa, o Grêmio tomou a iniciativa da partida, enquanto o Alvinegro se armava para contra-atacar. O Glorioso não acertou muito na frente, mas se defendeu bem e permitiu poucas chegadas com mais perigo do Tricolor Gaúcho no primeiro tempo.

A melhor chance do Grêmio na etapa inicial foi aos 20 minutos: João Pedro rolou da direita e Luis Suárez, livre, finalizou para fora. Quatro minutos depois, o Botafogo chegou a abrir o placar, com Tiquinho Soares, mas o VAR acabou apontando impedimento de Victor Cuesta, que tocara de cabeça para o camisa 9.

O segundo tempo começou com mais chances. Logo aos quatro minutos, Suárez deu belo toque para João Pedro, Lucas Perri saiu no abafa e, no rebote, o mesmo Luisito acertou a trave. Sete minutos depois, o Botafogo encaixou bom contra-ataque, Tiquinho chutou, a bola bateu na zaga e sobrou para Tchê Tchê finalizar para uma defesa difícil de Gabriel Grando.

Poucos minutos depois, brilhou a estrela de Lucas Perri. O goleiro alvinegro fez duas excelentes defesas em sequência, em chutes de Luis Suárez e de Reinaldo, no rebote. O atacante uruguaio, que estava com dores no joelho, assustou de novo pouco depois, arriscando um chute de muito longe por cobertura, mas Perri voltou bem e defendeu.

O Botafogo mais uma vez mostrou ser um time cirúrgico e, depois de sofrer, conseguiu abrir o placar aos 29 minutos. Matías Segovia, o Segovinha, roubou de Bruno Alves, Di Placido cruzou da direita para trás e Eduardo pegou de primeira, bonito, vazando Gabriel Grando e fazendo Fogão 1 a 0. Espetacular!

Na reta final do jogo, o Botafogo se segurou bem, neutralizou qualquer investida do Grêmio e ainda matou a partida, com Carlos Alberto completando o passe de Marlon Freitas no contra-ataque e fechando a conta: Glorioso, líder absoluto do Brasileirão, 2 a 0 em Porto Alegre.