Cano e Arias conduzem Flu em goleada de 5 a 1 sobre o River

Não deu nem pro cheiro. Numa noite inesquecível, o Fluminense acordou na segunda etapa e emplacou 5 a 1 no River Plate (ARG), sem dó nem piedade, num Maracanã lotadaço. Os gols foram marcados por Cano (3x) e Jhon Arias (2x), em atuação de gala.

O duelo entre Fluminense e River Plate começou bastante disputado e brigado. O Tricolor ficava mais com a bola e buscava propor o jogo, mas era parado com seguidas faltas. Já o time argentino assustava com finalizações de fora da área.

A partir dos 20 minutos, o River Plate cresceu no jogo e equilibrou as ações. No entanto, quem abriu o placar foi o Fluminense. Aos 30 minutos, Germán Cano recebeu passe de Keno, invadiu a área e chutou forte para o fundo do gol.

No entanto, a alegria do Tricolor não durou muito tempo. Aos 37 minutos, Nicolás de la Cruz roubou a bola de Jhon Arias e rolou para Beltrán, que se antecipou ao goleiro Fábio e tocou para o fundo das redes. Após sofrer o empate, o Fluminense se abateu em campo e passou encontrar dificuldades para subir ao ataque. Já o River Plate ganhou confiança e terminou melhor o primeiro tempo.

O Fluminense voltou melhor após o intervalo. Com mais inspiração na troca de passes, o Tricolor chegou ao segundo gol aos 7 minutos da etapa final, quando Ganso deu passe milimétrico para Samuel Xavier, que cruzou rasteiro para Germán Cano completar de carrinho.

Após ficar novamente à frente do placar, o Tricolor continuou pressionando o River Plate em busca do terceiro gol. Aos 15 minutos, Germán Cano marcou o que seria o seu terceiro gol, mas o assistente apontou impedimento de Lima no começo da jogada.

Aos 22 minutos, o jogo ficou mais complicado para o River Plate. Isso porque o zagueiro González Pírez foi expulso após cometer falta dura em Germán Cano. Com um jogador a mais, o Fluminense intensificou a pressão e ampliou a sua vantagem aos 30 minutos, quando Jhon Arias recebeu ótimo passe de Alexsander na área e chutou na saída do goleiro Armani.

Mesmo vencendo por 3 a 1, o Tricolor manteve o pé no acelerador e chegou ao quarto gol aos 41 minutos. Jhon Arias cruzou na medida para Germán Cano, que só completou para o gol aberto.

Insaciável, o Fluminense ainda teve tempo para fazer o seu quinto gol. Já nos acréscimos, John Kennedy escorou para Jhon Arias, que invadiu a área e chutou no canto direito do goleiro Armani para fechar o placar: 5 a 1!

Com o resultado, o Tricolor se manteve na liderança isolada da chave, com 9 pontos. Já a equipe argentina está na terceira colocação, com 3 pontos. Ainda nesta noite, às 23h (de Brasília), o Sporting Cristal, do Peru, receberá o The Strongest, da Bolívia. A equipe boliviana é a vice-líder, com 3 pontos, e os peruanos ocupam a última colocação, com nenhum ponto conquistado até o momento.