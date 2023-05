Vasco perde para o Bahia em São Januário: 1 a 0

O Vasco sofreu o primeiro revés no Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos foram derrotados por 1 a 0 para o Bahia, nesta segunda-feira, diante de sua torcida, em São Januário. Thaciano foi o autor do único gol do jogo.

Com o resultado, os cariocas seguem com quatro pontos, em nono lugar. Já os baianos, que conquistaram o primeiro triunfo no torneio, chegaram a três e estão na 15ª posição.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o o clássico contra o Fluminense, no sábado, no Maracanã, às 21 horas (de Brasília). No dia seguinte, o Bahia recebe o Coritiba, na Fonte Nova, às 16 horas.





O JOGO

O Vasco tentou pressionar a saída de bola no começo, mas viu o Bahia quase abrir o placar aos dois minutos. Em avanço rápido, Vitor Jacaré chutou e Léo Jardim encostou na bola, que foi na trave. Os donos da casa responderam com Alex Teixeira, que chutou para grande defesa de Marcos Felipe. Depois, foi a vez de Pedro Raul parar no goleiro baiano.

A partir de então, o Vasco passou a dominar a partida. Os cruzmaltinos criaram chances com Puma Rodríguez, Pedro Raul e Marlon Gomes, mas todos finalizaram pela linha de fundo.

O Bahia conseguiu melhorar a marcação e passou a segurar a bola. Os visitantes voltaram a avançar com qualidade e abriu o placar aos 43 minutos. Thaciano ficou com a bola na área e chutou sem chance para Léo Jardim para deixar a equipe visitante em vantagem.

A segunda etapa começou movimentada. O Bahia finalizou com perigo em duas oportunidades. Já o Vasco rondou a área, mas parou na zaga baiana.

Os cruzmaltinos passaram a sofrer com o nervosismo. Com isso, erraram muitos passes. O Bahia aproveitava os espaços para avançar com perigo. Na melhor chance, aos 23 minutos, Arthur Sales foi lançado e finalizou em cima de Léo Jardim.

Na parte final, o Vasco até tentou pressionar em busca do empatar, mas seguiu abusando dos erros. O Bahia recuou e segurou o resultado para conquistar seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro.