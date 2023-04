Com um jogador a menos, Botafogo bate o Flamengo no Maraca e assume a liderança do Brasileirão

O Botafogo fez um grande clássico, derrotou o Flamengo por 3 a 2 neste domingo (30), no Maracanã, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, sendo a única equipe com 100% de aproveitamento até aqui.

O jogo

O clássico começou com o Flamengo tomando a iniciativa. Aos cinco minutos, os rubro-negros quase abriram o placar, após passe de Wesley e desvio de Vidal, acertando a trave. Depois dos 20 minutos, no entanto, o Botafogo conseguiu ter mais a bola e equilibrou as ações.

Victor Sá deu finalização perigosa, aos 22 minutos. Cinco minutos depois, o camisa 7 alvinegro fez a jogada, invadiu a área e foi derrubado por Wesley. Pênalti, que Tiquinho Soares cobrou com extrema categoria, fazendo Botafogo 1 a 0.

Tiquinho quase fez o segundo pouco depois, após o Botafogo apertar a saída de bola com o goleiro Santos adiantado. O Flamengo tentou o empate, mas parou em Lucas Perri, que fez uma defesaça em cabeçada de Pedro. Nos acréscimos, o Fogão dobrou a vantagem: Eduardo bateu escanteio e Danilo Barbosa, livre, fez 2 a 0, de cabeça.

O Flamengo voltou do intervalo com Everton Ribeiro, e o meia criou duas ótimas oportunidades nos minutos iniciais para Gabriel Barbosa, mas Lucas Perri levou a melhor. A situação fico mais complicada para o Botafogo depois dos cinco minutos, quando Rafael foi expulso após levar o segundo amarelo de forma desnecessária.

Lucas Perri fez uma defesaça com oito minutos, em chute forte de Everton Cebolinha no alto. E, aos 13, não teve o que o goleiro alvinegro fazer: após cruzamento de Fabrício Bruno, Léo Pereira chegou livre no segundo pau e diminuiu o placar para 2 a 1.

O Botafogo aos poucos respirou e conseguiu boas estocadas no contra-ataque. Aos 23, Luis Henrique recebeu em profundidade e chutou, Santos defendeu, Marlon Freitas, duas vezes, e Tiquinho Soares finalizaram e a bola não entrou. Depois, aos 31, o Fogão marcou o terceiro: Tchê Tchê fez uma jogadaça na ponta direita e serviu Tiquinho Soares para fazer 3 a 1.

A situação alvinegra poderia ficar mais tranquila se a árbitra Edina Alves Batista não tivesse errado ao não expulsar Thiago Maia por um forte chute em Di Placido – nem vendo na VAR ela tomou a decisão certa. Aí o Flamengo foi para a pressão final. Lucas Perri salvou em finalização de Pedro, aos 39. No lance seguinte, Léo Pereira, de cabeça, após cobrança de escanteio, marcou 3 a 2.

A pressão rubro-negra continuou durante os mais de dez minutos de acréscimo, mas o Botafogo se segurou bem e conseguiu uma vitória espetacular, num clássico com muitas adversidades.