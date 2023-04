Flamengo vence o Coritiba com atuação segura e show na arquibancada

O Flamengo entrou em campo para enfrentar o Coritiba, na tarde deste domingo (16), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Rubro-Negro venceu o time alviverde, por 3 a 0, e garantiu os três primeiros pontos da competição nacional.

O JOGO

Depois de ter começado o jogo pressionando o Coritiba, o Flamengo foi presenteado com um golaço de Ayrton Lucas, aos 11 minutos do primeiro tempo. No lance, Gerson tocou de cabeça invertendo o jogo para o lateral, na esquerda. O camisa 6 recebeu com liberdade, bateu cruzado e abriu o placar no Maracanã.

Com 21 minutos, após lateral, Pinho recebeu na frente, carregou e bateu para o gol. Atento, Santos caiu para encaixar na defesa, sem susto para o Flamengo. Sem muitas emoções no decorrer da etapa, o Rubro-Negro teve boa oportunidade aos 42′. No lance, Matheus França aproveitou sobra de bola na entrada da área e mandou um chutaço para o gol, mas a bola acertou a trave.

Ainda aos 45 minutos do primeiro tempo, Everton Ribeiro cobrou escanteio, Matheus França desviou de cabeça, e Gabigol tentou desviar com o pé na segunda trave, mas não alcançou e desperdiçou a chance de dar fim ao jejum de dez partidas sem marcar gols.

Na volta do intervalo, o Flamengo voltou pressionando o Coritiba. Aos quatro minutos da etapa complementar, Gerson tocou para Matheus França, que dominou, girou e bateu de longe para o gol. No entanto, a bola subiu muito e foi para fora, sem dar um grande susto ao goleiro Gabriel.

Aos nove minutos do segundo tempo, Gerson partiu em velocidade pela direita, invadiu a área e fez o corte em Andrey, que derrubou o camisa 20 do Flamengo em pênalti claro. Batedor ‘oficial’ do Mais Querido, Gabigol pegou a bola e foi para a cobrança. O dono da 10 cobrou no ângulo, de canhota, e ampliou o placar deixando 2 a 0 para o Fla.

Com 26 minutos, para a felicidade da torcida do Flamengo, Bruno Henrique foi acionado por Mário Jorge e voltou aos gramados após 305 dias. Recuperado de lesão, o camisa 27 entrou na partida com manifestação carinhosa da Nação presente no Maracanã.

Em bela participação, Bruno Henrique fez jogada pela esquerda aos 39 minutos, e tocou para Everton Ribeiro dentro da área. O camisa 7 tocou para Pedro finalizar de letra, mas a arbitragem já havia marcado falta de ataque do jogador, que assumiu a faixa de capitão como homenagem pelo retorno aos gramados.

Já nos acréscimos, aos 47 minutos, o goleiro Gabriel, no susto, defendeu uma ‘bolaça’ de Fabrício Bruno, que quase fez o terceiro gol rubro-negro. Aos 49′, Pedro deixou o dele e sacramentou a vitória do Flamengo por 3 a 0. No lance, Marinho cobrou falta com bola levantada na área, a ‘pelota’ bateu na zaga, mas o centroavante recuperou a bola, segurou, girou e tocou em Victor Hugo, que devolveu na frente para o camisa 9 tocar com categoria e ampliar o placar: 3 a 0 Mengão e festa na favela.

E AGORA?

Agora, o Flamengo vira a chave e, sob o comando de Jorge Sampaoli, se prepara para receber o Ñublense (CHI), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O confronto acontecerá no Maracanã, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Vale lembrar que, na estreia da equipe na competição continental, o Fla perdeu para o Aucas (EQU), por 2 a 1.