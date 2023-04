Com gols de Andrey Santos e Gabriel Pec, Vasco vence Atlético Mineiro no Mineirão

No retorno à Série A, o Vasco largou com vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1, neste sábado (15), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a queda na semifinal do Campeonato Carioca, para o Flamengo, no dia 19 de março, o Vasco teve tempo para se preparar para a estreia no Brasileirão e fez alguns testes (amistosos e jogos-treinos). No retorno à elite, após a jogar a Série B em 2021 e em 2022, o Gigante da Colina bate um dos clubes cotados para brigar pelo título.

A vitória do Vasco foi construída logo cedo. Com nove minutos, o Gigante da Colina vencia o Atlético-MG por 2 a 0. Depois, o clube carioca recuou e passou a se defender. Na etapa final, frustrou os mineiros e garantiu o triunfo.

O Vasco tem mais uma pedreira e candidato ao título pela frente. Na próxima rodada, o Gigante da Colina enfrenta o Palmeiras, domingo, dia 23, às 16h (de Brasília). O jogo está marcado para São Januário, mas o clube carioca tenta levá-lo para o Maracanã.

Já o Atlético-MG, por sua vez, visita o Santos, dia 23, na Vila Belmiro. Antes, tem compromisso pela Libertadores, contra o Athletico-PR, nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo Grupo G.

O JOGO

O Vasco abriu o placar logo aos quatro minutos. Gabriel Pec cobrou falta da direita e Andrey Santos fez 1 a 0. O Gigante da Colina ampliou cinco minutos depois. Após lateral cobrado para a área, Lucas Piton ficou com o rebote e chutou cruzado. Gabriel Pec completou para o gol: 2 a 0.

O Galo buscou se encontrar em campo. Aos 17 minutos, Paulinho, cria do Vasco, chutou cruzado. Léo Jardim espalmou. O Vasco respondeu dois minutos depois. Após cruzamento, Gabriel Pec obrigou Everson a salvar o clube mineiro. Aos 33, Hulk cobrou falta e o goleiro do Gigante da Colina mandou para escanteio. Na cobrança, após jogada ensaiada do rival, ele foi providencial novamente. Paulinho desviou no primeiro poste, mas parou em Léo Jardim.

Aos 36 minutos, o técnico Maurício Barbieri foi expulso. Ele reclamou de um lance e ofendeu o quarto árbitro. Aos 43, Léo Jardim foi fundamental. Saravia foi lançado e ficou cara a cara com o goleiro, que abafou bem e salvou o Vasco. Três minutos depois, após cobrança de escanteio, Jemerson ganhou pelo alto, mas viu Léo Jardim fazer nova defesa importante.

Aos 49 minutos, Léo Jardim nada pôde fazer. O Galo cobrou falta para a área. No rebote, a bola voltou para a área. Jemerson ajeitou e Mauricio Lemos acertou o chute no canto: 2 a 1.

O Vasco se fechou ainda mais na etapa final. O Atlético-MG buscou pressionar o clube carioca desde o começo do segundo tempo. Contudo, não conseguiu ser efetivo e criar chances de gol.

O Gigante da Colina se defendeu bem. Apesar de não conseguir explorar contra-ataques e ficar mais tempo com a bola, o clube carioca se virou defensivamente e frustrou o Atlético-MG. No abafa, o Galo assustou no fim. Aos 50 minutos, Hulk emendou da entrada da área e Léo Jardim espalmou. Dois minutos depois, o goleiro apareceu bem de novo e defendeu cabeçada de Mauricio Lemos. Assim, o Vasco segurou o resultado e largou com vitória no Campeonato Brasileiro.