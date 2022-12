Valentino Rossi vira piloto oficial da BMW

O heptacampeão da MotoGP, Valentino Rossi, foi anunciado nesta quinta-feira (22) como piloto oficial da BMW no GT World Challenge e em outras competições de carro em 2023.

O italiano, que fez sua estreia na disputa em 2022 pela Audi, disse estar "orgulhoso" em fechar a parceria com a montadora.

"Estou muito orgulhoso em me tornar um piloto oficial da BMW e é uma grande oportunidade. No ano passado, comecei a correr de maneira séria nos carros e conclui minha primeira temporada com o time WRT, com o qual me senti muito bem", afirmou em comunicado.

Rossi ainda ressaltou que estava "muito feliz" com o fato da sua equipe "ter escolhido a BMW M Motorsport como nova parceira". "Tenho muito a aprender e melhorar, mas espero estar à altura da missão e ser bastante rápido para lutar durante os fins de semana de corridas", finalizou.

No comunicado, a montadora alemã informou que Rossi participará também das "12 horas de Bathrust, com a BMW M4 Gt3, e estará disponível também para realizar testes nos carros de corrida" da marca.

O italiano, um dos maiores nomes da história da motovelocidade, se aposentou das duas rodas em 2021. Ele ainda mantém uma equipe na MotoGP e na Moto2, a Team VR46. (com agência Ansa)