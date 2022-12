Argentina desembarca em Buenos Aires com festa da torcida

A delegação da Argentina, que conquistou o tricampeonato na Copa do Mundo do Catar, desembarcou nesta terça-feira (20) no aeroporto internacional de Ezeiza, em Buenos Aires.

O avião da companhia Aerolíneas Argentinas aterrissou pouco antes das 2h30 (de Brasília) e, apesar do horário, milhares de torcedores já aguardavam os campeões mundiais.

Com o troféu da Copa nas mãos e a medalha de ouro no pescoço, o craque Lionel Messi foi o primeiro jogador a descer da aeronave. O atacante foi fotografado ao lado do técnico Lionel Scaloni, que acenou para as pessoas presentes.

Os tricampeões foram direto para o alojamento do centro de treinamento da Associação de Futebol Argentino (AFA), onde vão descansar nas próximas horas.

A celebração do título ainda não acabou, pois os jogadores vão fazer um desfile de comemoração. O grupo se encaminhará ao Obelisco a partir das 12h para um tour pelo centro de Buenos Aires.

O governo argentino determinou que hoje (20) seja considerado feriado nacional para que a população consiga acompanhar e celebrar o título, que não era vencido pelo país desde 1986. (com agência Ansa)