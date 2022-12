França derrota Marrocos e enfrentará Argentina na final da Copa

A seleção da França venceu o Marrocos, por 2 a 0, nesta quarta-feira (14), no estádio Al Bayt, e garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo do Catar.

Os franceses começaram o jogo criando mais oportunidades, enquanto o Marrocos explorou o contra-ataque. O primeiro gol da partida foi marcado logo aos cinco minutos, quando Theo Hernández aproveitou a sobra na área e emendou um voleio para abrir o placar.

Depois do gol, o jogo ficou aberto com as duas seleções criando chances para mudar o resultado. Após o intervalo, a equipe marroquina encurralou a atual campeã mundial, mas não conseguiu converter a pressão em gol.

A França, por sua vez, ampliou o placar, aos 32 minutos, após Kolo Muani entrar em campo e marcar depois de jogada de Kylian Mbappé.

Agora, os franceses vão enfrentar a seleção da Argentina no próximo domingo (18) na final da Copa do Catar, enquanto Marrocos e Croácia disputarão o terceiro lugar no sábado (17). Os dois jogos serão realizados às 12h (horário de Brasília). (com Agência Ansa)