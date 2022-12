Copa de 2022: Voos da Argentina para Catar estão esgotados

Tendo em vista a final da Copa do Mundo, muitos argentinos decidiram de última hora viajar ao Catar. Por isso, a companhia aérea Aerolíneas Argentinas agendou um voo especial para os torcedores que pretendem ir ao país.

O voo está marcado para a próxima sexta-feira (16) de manhã e tem duração de mais de 20 horas. O decisivo jogo será disputado no domingo (18).

Todas as 280 passagens foram esgotadas em poucos minutos e tinham preços a partir de 6,5 mil euros (R$ 36,8 mil).

Além de lidar com o alto custo das passagens aéreas, os argentinos também precisarão comprar os ingressos para a final, mas não restaram muitos e estão sendo comercializados em um valor até quatro vezes superior ao preço original.

Diversas pessoas relataram uma grande dificuldade em encontrar acomodação em Doha e nos arredores da capital do Catar. As taxas também dispararam nos últimos dias. (com agência Ansa)