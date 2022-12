Argentina bate Croácia e é 1ª finalista da Copa do Mundo

Na primeira semifinal da Copa do Mundo, a seleção da Argentina venceu a Croácia, por 3 a 0, nesta terça-feira (13), no estádio Lusail, e disputará a final do Mundial do Catar.

No primeiro tempo, a Croácia começou melhor, fazendo os argentinos se fecharem na defesa. No entanto, na metade do período, o jogo ficou mais aberto e a seleção da América Latina abriu o placar após o craque Lionel Messi converter um pênalti.

O gol desestabilizou os croatas, que se desorganizaram em campo e viram os argentinos ampliarem. Após escanteio mal batido pelos europeus, a seleção de Lionel Scaloni avançou em disparada para o ataque, e Julián Álvarez percorreu mais de 50 metros com a bola até invadir a área e balançar a rede.

Com a vantagem ampliada, a Argentina voltou mais ofensiva na etapa final e, aos 23 minutos, Álvarez fez o terceiro, após linda jogada de Messi.

Agora, a Argentina aguardará o vencedor da semifinal entre França e Marrocos, que acontece nesta quarta-feira (14), às 16h (horário local). A disputa pelo título de campeão do mundo será no próximo domingo (18), às 12h.

Esta será a sexta final que a seleção argentina participará em sua história, após marcar presença nas edições de 1930, 1978, 1986, 1990 e 2014, com dois títulos (1978 e 1986). (com agência Ansa)