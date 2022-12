França derrota Inglaterra e vai para semifinais da Copa do Mundo

A França sofreu, mas conseguiu derrotar a Inglaterra por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar neste sábado (10).

A partida no Al Bayit começou agitada, com a Inglaterra pressionando e a França buscando os contra-ataques. O placar foi aberto logo aos 17 minutos, com um forte chute de fora da área de Aurélien Tchouaméni após boa troca de passes dos franceses.

No segundo tempo, Bukayo Saka sofreu o primeiro pênalti da partida, que Harry Kane cobrou com perfeição aos nove minutos.

Aos 33, após bate e rebate na área, Olivier Giroud voltou a colocar a França à frente no placar. No entanto, aos 38, Théo Hernández cometeu mais um pênalti em Mason Mount, mas Kane isolou a cobrança.

No último lance do jogo, Marcus Rashford teve a chance de empatar a partida novamente em uma cobrança de falta, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Agora, a França encara Marrocos - que fez história ao derrotar Portugal e ser o primeiro país africano a chegar às semifinais de uma Copa - na próxima quarta-feira (14). Já a outra semi será disputada entre Argentina e Croácia um dia antes. (com agência Ansa)