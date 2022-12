Argentina vence Holanda nos pênaltis e avança na Copa do Catar

A Argentina derrotou nesta sexta-feira (9) a Holanda nos pênaltis e avançou às semifinais da Copa do Mundo do Catar. Agora, os argentinos vão enfrentar a Croácia, que derrotou o Brasil mais cedo.



Em uma partida equilibrada, a seleção da América Latina abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com Nahuel Molina, em um início de jogo sem grandes chances e emoções no estádio Lusail.



Já na etapa final, Acuña recebeu uma rasteira de Dumfries dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O craque Lionel Messi converteu e ampliou para os argentinos.



Com o resultado parcial, a Argentina estava encaminhando a classificação, quando viu Weghorst cabecear na primeira trave e descontar para os holandeses.



Após o gol, a seleção da Holanda começou a pressionar o adversário. Aos 43 minutos finais, uma confusão generalizada invadiu o campo, depois que Paredes deu dois carrinhos em sequência, derrubou um jogador e chutou a bola contra o banco de reservas da Holanda. Na ocasião, os jogadores partiram para cima do argentino.



Logo na sequência, em uma cobrança de falta ensaiada, Weghorst empatou a partida. Já na prorrogação, apesar de algumas chances claras de gol para ambas as equipes, o placar permaneceu igual.

Com duas defesas do goleiro Emiliano Martínez, a equipe argentina ganhou nas penalidades por 4 a 3 e garantiu a classificação. Agora, o confronto entre Argentina e Croácia pela semifinal da Copa do Mundo do Catar ocorrerá na próxima terça-feira (13), às 16h (Horário de Brasília). (com agência Ansa)