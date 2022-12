Croácia vence Brasil nos pênaltis e avança às semifinais

A Croácia venceu nesta sexta-feira (9) o Brasil nos pênaltis e avançou às semifinais da Copa do Mundo do Catar. O próximo adversário da seleção europeia sairá da partida entre Holanda e Argentina.

O primeiro tempo da partida entre brasileiros e croatas foi muito equilibrado, mas sem grandes chance criadas no estádio Cidade da Educação.

Ao contrário do jogo diante da Coreia do Sul, o Brasil não teve muita criatividade e encontrou dificuldades para escapar da forte marcação dos europeus. A Croácia, por sua vez, não testou o goleiro Alisson.

O Brasil se esforçou, Neymar fez um belo gol e o time merecia mais. Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir ???????? — Lula (@LulaOficial) December 9, 2022

No início da etapa final, o Brasil se soltou mais em campo e obrigou o goleiro Dominik Livakovic trabalhar nos chutes de Vinicius Junior e Neymar. O jogador croata ainda impediu com o pé um gol contra.

Apesar das boas oportunidades, a seleção brasileira não encontrou forças para furar o bloqueio croata, enquanto os comandados de Zlatko Dalic atacaram pouco e não criaram problemas. Com o zero persistindo no placar, o duelo foi para a prorrogação.

No primeiro tempo extra, a Croácia criou sua melhor oportunidade de gol. Após uma brilhante jogada de Bruno Petkovic, o volante Marcelo Brozovic recebeu um passe na medida e isolou a bola.

Pouco tempo depois da chance perdida, o Brasil finalmente balançou as redes. Aos 15 minutos, Lucas Paquetá tabelou com Neymar, que driblou o goleiro e chutou forte para vencer Livakovic.

Quando a classificação parecia certa para os brasileiros, o atacante Petkovic recebeu bom passe e chutou firme no canto para igualar o marcador e levar o confronto para os pênaltis.

Na marca da cal, a Croácia acertou todas as suas cobranças, mas Rodrygo parou em Livakovic e Marquinhos acertou a trave. A equipe liderada por Dalic ganhou nas penalidades por 4 a 2.

O próximo adversário da Croácia sairá do confronto entre Holanda e Argentina, que vão se enfrentar nesta sexta-feira (9). O duelo seguinte da seleção croata acontecerá na próxima terça (13).

Marcas negativas

Com a eliminação para a Croácia no Mundial de 2022, o Brasil igualou seu recorde de jejum de títulos no torneio da Fifa, que era entre os anos de 1970 e 1994.

Além disso, a seleção segue com uma "maldição" contra seleções europeias em fases de mata-mata, pois a última vitória aconteceu há duas décadas, diante da Alemanha, na final em 2002.

Depois disso, a pentacampeã foi eliminada para França (2006), Holanda (2010), Alemanha e Holanda (2014), Bélgica (2018) e Croácia (2022). (com agência Ansa)