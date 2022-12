Sob o comando de Messi, Argentina enfrenta Holanda nas quartas da Copa

Argentina e Holanda medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) desta sexta-feira (9) no Estádio de Lusail, em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Catar. Quem triunfar neste confronto pega o vencedor de Brasil e Croácia, que entram em campo a partir das 12h no Estádio Cidade da Educação.

As duas equipes fazem uma boa campanha até o momento no Mundial. Apesar de tropeçar na sua estreia, quando perdeu de virada para a Arábia Saudita, a Argentina se recuperou e mostrou força para chegar às quartas, após superar México e Polônia ainda na fase de grupos e bater a Austrália nas oitavas. O destaque da equipe é o craque Lionel Messi, artilheiro dos hermanos na Copa com três gols.

Segundo declaração do técnico da Argentina, Lionel Scaloni, em entrevista coletiva, o confronto com a Holanda promete ser um grande jogo: “Será uma partida linda de se ver, de duas seleções que se propõem a atacar. E a Holanda se propõe a atacar e sabe se defender. Acho que o futebol é isso”.

Apesar de não apresentarem um futebol vistoso, os holandeses ainda estão invictos na competição, com três vitórias e um empate. A campanha da Laranja teve início na vitória de 2 a 0 sobre Senegal. Depois veio o empate em 1 a 1 com o Equador e o triunfo sobre o Catar por 2 a 0. Nas oitavas, a Holanda venceu os Estados Unidos por 3 a 1.

E para tentar seguir em frente na competição, o técnico Van Gaal deixou claro que será necessário parar Messi na partida. “Não vou contar a vocês [o que faremos para parar Messi], porque aí entrego minha tática. Mas não é tão difícil imaginar”, declarou.

Holanda e Argentina já se enfrentaram em seis oportunidades em Copas do Mundo. A última foi na semifinal do Mundial de 2014 (Brasil), quando, após um empate sem gols, os hermanos chegaram à final com uma vitória na disputa de pênaltis.

No Mundial de 2006 (Alemanha) os times também ficaram no 0 a 0, mas na fase de grupos. Na Copa de 1998 (França), a Holanda venceu por 2 a 1 para eliminar a Argentina nas quartas de final. Pela segunda fase da Copa de 1974 (Alemanha), a Laranja Mecânica goleou por 4 a 0. Mas quatro anos depois os hermanos responderam em grande estilo, vencendo por 3 a 1 para ficarem com o título do Mundial disputado na Argentina. (com Agência Brasil)