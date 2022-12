Danilo elogia jogadores croatas e diz que duelo será duro

O lateral-direito Danilo, da seleção brasileira e da Juventus, elogiou os principais jogadores da Croácia e afirmou que a partida contra a atual vice-campeã da Copa do Mundo será dura.

Em uma coletiva de imprensa em Doha, no Catar, o jogador brasileiro elogiou vários atletas croatas, como Luka Modric, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic e Mateo Kovacic.

"A Croácia possui jogadores fortes, não há necessidade de falar muita coisa sobre Modric, Brozovic, Perisic e Kovacic. Eles são todos campeões que conheço bem. São bons e, além disso, habituados a disputar jogos importantes. Será um desafio muito difícil e temos de nos preparar o melhor possível para enfrentá-los", disse Danilo.

Brasil e Croácia se enfrentarão nessa sexta (9) pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, a partir das 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação. O classificado pegará na semifinal o vencedor do clássico entre Argentina e Holanda.

Treinador da Croácia

O técnico da seleção da Croácia, Zlatko Dalic, rasgou elogios aos brasileiros e confirmou que a pentacampeã é a grande favorita para avançar de fase.

"O Brasil é favorito. Eles têm autoconfiança, entusiasmo, jogadores de qualidade e também recuperaram Neymar. Em qualquer caso poderemos colocá-los em dificuldades e não acho que pressioná-los constantemente seja muito inteligente, mas também não devemos dar muito espaço. Vamos tentar controlá-los com sabedoria", disse o comandante. (com agência Ansa)