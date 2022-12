Com hat-trick de Ramos, Portugal goleia Suíça e avança na Copa

Em uma atuação histórica, a seleção portuguesa bateu a Suíça, por 6 a 1, nesta terça-feira (6), no estádio Lusail, em Doha, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Com o craque Cristiano Ronaldo no banco de reservas, os portugueses abriram o placar aos 16 minutos iniciais, com seu substituto, o atacante Gonçalo Ramos. Já o zagueiro Pepe ampliou, aos 32 minutos, ao cabecear para o fundo da rede após cobrança de escanteio.

Na etapa final, Ramos marcou o seu segundo gol na partida e o terceiro de Portugal, aos cinco minutos. Na sequência, Raphael Guerreiro fez o quarto da seleção de CR7.

A Suíça descontou com Akanji, mas logo depois viu Ramos fazer o primeiro hat-trick do Mundial e marcar o quinto de Portugal. Cristiano Ronaldo, que entrou aos 27, chegou a fazer o seu para delírio da torcida, mas o lance foi anulado por impedimento.

O sexto gol ficou por conta de Rafael Leão, aos 45 minutos. Agora, a seleção portuguesa enfrentará o Marrocos, que bateu a Espanha nos pênaltis mais cedo e se classificou para as quartas de final pela primeira vez em sua história. (com agência Ansa)