Brasil vence Coreia do Sul no Catar e, sem fazer esforço, vai às quartas na Copa

O Brasil não encontrou dificuldades e goleou nesta segunda-feira (5) a Coreia do Sul por 4 a 1. Com o resultado, a seleção se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar e enfrentará a Croácia.



O show da pentacampeã começou bem cedo. Aos sete minutos, a seleção brasileira fez uma bonita jogada coletiva e Vinicius Junior aproveitou o cruzamento de Rapinha para anotar o primeiro.



O segundo tento não demorou muito para sair e veio dos pés de Neymar. Aos 10 de jogo, Richarlison foi derrubado dentro da área por Jung Woo-young e o craque brasileiro converteu a cobrança com categoria.



A seleção continuou em cima dos sul-coreanos e encontrou o terceiro após uma bela jogada. O atacante Richarlison participou de uma troca de passes e recebeu na cara do gol para ampliar.



O Brasil fechou sua participação nos 45 minutos iniciais com outro tento, desta vez de Lucas Paquetá. O camisa sete recebeu um cruzamento na medida de Vini Jr. e só teve o trabalho para empurrar ao gol.

Os comandados de Tite tiraram o pé do acelerador e viram a Coreia do Sul criar algumas chances perigosas.

O goleiro Alisson estava em um bom dia e impediu algumas delas, mas uma bomba de fora da área de Paik Seung-ho passou pelo atleta do Liverpool.



A vitória de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul classificou o Brasil para as quartas de final da Copa do Catar. O adversário da pentacampeã vai ser a Croácia e o duelo acontecerá na próxima sexta-feira (9).

- Pelé - Após a vitória do Brasil, os jogadores da seleção esticaram permaneceram em campo e esticaram uma faixa em homenagem ao ex-jogador Pelé.



Os torcedores presentes no estádio 974 também colocaram pelo estádio várias faixas com imagens do "rei do futebol". (com agência Ansa)