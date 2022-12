Inglaterra elimina Senegal e vai às quartas de final no Catar

A seleção da Inglaterra bateu o Senegal, por 3 a 0, neste domingo (4), no estádio Al Bayt, em Al Khor, e conquistou uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Os ingleses tiveram um pouco de dificuldade no início do primeiro tempo, mas logo depois buscaram a vitória com tranquilidade. Jordan Henderson abriu o placar aos 38, enquanto Harry Kane ampliou nos acréscimos, marcando seu primeiro gol no Mundial.

Bukayo Saka, por sua vez, consolidou a vitória da Inglaterra na etapa final. Com o resultado, os ingleses vão enfrentar a França, que derrotou a Polônia, no próximo sábado (10). (com agência Ansa)

