França bate Polônia e garante vaga nas quartas de final da Copa

A seleção da França bateu a Polônia, por 3 a 1, neste domingo (4), no estádio Al Thumama, em Doha, e garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Os franceses abriram o placar com o atacante do Milan, Olivier Giroud, aos 44 minutos do primeiro tempo. Já na etapa final, Kylian Mbappé brilhou e fez dois golaços para consolidar a vitória da França.

Nos acréscimos finais, o árbitro venezuelano ainda teve que checar o VAR se houve pênalti após toque de mão de Upamecano.

Depois que a penalidade a favor da Polônia foi confirmada, Lewandowski bateu fraco e Lloris defendeu, mas a cobrança precisou ser repetida porque o goleiro francês se adiantou. O craque bateu novamente e descontou para os poloneses.

Agora, a seleção francesa aguardará o vencedor da partida entre Inglaterra e Senegal, que acontece ainda hoje, às 16h (horário de Brasília). (com agência Ansa)