Argentina vence Austrália e vai às quartas de final da Copa

A seleção da Argentina venceu neste sábado (3) a Austrália, por 2 a 1, no estádio Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Os argentinos abriram o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com o craque Lionel Messi. Já na volta do intervalo, o goleiro Mat Ryan tentou sair driblando, mas perdeu a bola para Julián Álvarez, que ampliou.

Com o apoio da torcida nas arquibancadas, a seleção da Argentina pressionou os australianos, mas sofreu um gol de Goodwin. A bola desviou em Enzo Fernández.

O gol incendiou a partida, e a seleção da Austrália sufocou os argentinos até o apito final, apesar de não conseguir o empate.

Com a vitória, a Argentina enfrentará a Holanda nas quartas de final do Mundial, na próxima sexta-feira (9). (com agência Ansa)