Brasil perde para Camarões, mas avança em 1º do grupo G

Já classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, o Brasil perdeu para Camarões por 1 a 0 no estádio Lusail, no Catar, mas fechou o grupo G na liderança. A seleção pegará a Coreia do Sul na próxima fase.



Assim como nos primeiros dois jogos da seleção no Catar e nos últimos cinco em Mundiais, a etapa inicial acabou sem gols.



Os reservas do Brasil tiveram maior posse de bola no estádio Lusail, mas não conseguiram criar grandes chances de gol. A oportunidade que deu mais trabalho foi uma cabeçada perigosa de Gabriel Martinelli.



Os camaroneses tiveram seu melhor momento em um arremate de cabeça de Bryan Mbeumo no final da etapa inicial, que obrigou o goleiro Ederson a fazer boa defesa.



O segundo tempo no estádio Lusail seguiu com o Brasil em cima dos camaroneses, mas o ataque não conseguiu passar pelo arqueiro Devis Epassy, que fez importantes intervenções.



Se os brasileiros não passaram pelo substituto de André Onana, o atacante Vincent Aboubakar conseguiu balançar as redes de Ederson. Aos 46, o jogador do Al-Nassr de deslocou no meio da defesa brasileira e acertou um cabeceio no cantinho.

O Brasil fechou sua participação na fase de grupos na liderança da chave G, com seis pontos. A Suíça somou a mesma quantidade, mas ficou atrás pelo saldo de gols.



Além da derrota e do desempenho abaixo do esperado, o técnico Tite tem outra preocupação. O lateral Alex Telles lesionou aparentemente o joelho após uma dividida na grande área e deixou o gramado com muitas dores.



A pentacampeã pegará a Coreia do Sul nas oitavas de final do Mundial de 2022. O embate será disputado na próxima segunda-feira (5), a partir das 16h (de Brasília).

- Sérvia x Suíça - Lutando pela segunda vaga do grupo G, Sérvia e Suíça fizeram uma partida equilibrada no estádio 974, mas os comandados de Murat Yakin ganharam por 3 a 2 e avançaram às oitavas.



Em um intenso primeiro tempo, os suíços abriram o placar com Xherdan Shaqiri. No entanto, os sérvios viraram em poucos minutos com os gols de Aleksandar Mitrovic e Dusan Vlahovic.



Apesar da remontada, o atacante Breel Embolo marcou um gol no final do primeiro e impediu que o rival fosse para o intervalo com a vantagem no placar.

A equipe suíça voltou com mais intensidade no segundo tempo e retomou a vantagem graças ao gol de Remo Freuler.



Nas oitavas de final, a Suíça terá pela frente a seleção de Portugal, que é liderada em campo por Cristiano Ronaldo. O duelo acontecerá na próxima terça-feira (6), a partir das 16h (de Brasília). (com agência Ansa)

