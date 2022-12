Argentina bate Polônia e avança na Copa; México é eliminado

A seleção da Argentina bateu a Polônia na tarde desta quarta-feira (30), por 2 a 0, no Estádio 974, e se classificou na primeira colocação do Grupo C para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

No primeiro tempo, o craque Lionel Messi perdeu um pênalti, mas os argentinos se recuperaram e dominaram a disputa completamente. Os gols da partida foram marcados por Alexis Mac Allister e Julián Álvarez já na etapa final.

Com a vitória, a Argentina avança na competição e pegará a Austrália, que ficou em segundo do Grupo D, no próximo sábado (2).

Já a Polônia, apesar da derrota também conseguiu se classificar, tendo em vista que superou o México pelo saldo de gols. Na próxima fase, os europeus enfrentarão a França, no domingo (4).

Em jogo paralelo da mesma chave, os mexicanos derrotaram a Arábia Saudita, por 2 a 1, mas as duas seleções foram eliminadas.

Henry Martín e Luis Chávez garantiram a única vitória do México no Mundial, enquanto Sale AL-Dawsari descontou para os sauditas no final da partida. (com agencia Ansa)