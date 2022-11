Holanda e Senegal vencem e avançam para oitavas da Copa

Na abertura da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, Holanda e Senegal derrotaram Catar e Equador, respectivamente, e avançaram para as oitavas de final do torneio.

Jogando com a vaga praticamente garantida, a Laranja Mecânica se aproveitou da fragilidade dos anfitriões e venceu por 2 a 0, com gols de Cody Gakpo e Frenkie de Jong, ficando em primeiro lugar no grupo A, com sete pontos.

Já Senegal derrotou Equador por 2 a 1 em uma partida acirrada e ficou com seis pontos, na segunda posição. Ismaila Sarr, de pênalti, e Kalidou Koulibaly marcaram para os africanos, enquanto Moisés Caicedo fez o gol dos sul-americanos.

Essa é apenas a segunda vez na história em que Senegal chega ao mata-mata da Copa do Mundo. Em 2002, no Japão e na Coreia do Sul, a seleção foi eliminada nas quartas pela Turquia.

Já o Equador, que iniciou o Mundial com uma boa vitória sobre o Catar e jogou melhor no empate com a Holanda, termina sua participação em terceiro lugar, com quatro pontos, à frente apenas dos donos da casa, com zero.

É a segunda vez na história das Copas que os anfitriões não passam para o mata-mata - a outra foi em 2010, na África do Sul - e a primeira em que terminam sem marcar nenhum ponto. (com agência Ansa)