Portugal bate Uruguai e garante vaga nas oitavas da Copa

A seleção de Portugal venceu o Uruguai, por 2 a 0, no estádio Lusail, nesta segunda (28), em partida válida pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo do Catar.

Em uma partida equilibrada, na qual Portugal esbarrou diversas vezes no sistema defensivo do Uruguai, Bruno Fernandes abriu o placar aos nove minutos da etapa final.

Já nos acréscimos, o português ampliou o placar com uma cobrança de pênalti, marcado pelo VAR após um toque de mão de Josema Giménez.

Com a vitória, o time europeu foi o terceiro a se classificar para as oitavas de final do Mundial - além de Brasil e França - e se isolou na liderança do Grupo H, com seis pontos. Já os uruguaios permanecem na lanterna e farão o "jogo da vida" contra a Gana, vice-líder.

Na próxima rodada, no dia 2 de dezembro, Portugal enfrentará a Coreia do Sul, enquanto o Uruguai pegará a Gana. (com agência Ansa)