Vinicius Júnior diz que Neymar teve 'um pouco de febre'

Pouco depois da vitória da seleção brasileira sobre a Suíça, por 1 a 0, na Copa do Mundo do Catar, o atacante Vinicius Júnior afirmou que Neymar teve um pouco de febre nesta segunda-feira (28).



"Estou feliz pela vitória, mas um pouco triste pelo fato de Neymar não estar aqui hoje para se alegrar conosco. Ele ficou no hotel porque não está se sentindo muito bem", declarou o jogador na zona mista.



De acordo com o atleta, Neymar está mal, "não só por causa da lesão, mas também porque ele está com um pouco de febre".



"Espero que ele se recupere o mais rápido possível", concluiu.



O jogador do Paris Saint-Germain (PSG) desfalcou a seleção de Tite após lesionar o tornozelo direito no primeiro jogo do Brasil no Mundial. Hoje, ele, que está em tratamento para se recuperar, chegou a publicar uma foto em suas redes sociais vendo a partida contra a Suíça do hotel. (com agência Ansa)