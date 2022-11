Camarões luta e busca empate em 3 a 3 com Sérvia

Em um jogo extremamente agitado, a seleção de Camarões buscou o empate em 3 a 3 com a Sérvia em partida válida pela segunda rodada do grupo G, no estádio Al Janoub, na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira (28). As equipes fazem parte do mesmo grupo do Brasil.

Os camaroneses começaram melhor e abriram o placar logo aos 29 do primeiro tempo com Jean-Charles Castelletto. No entanto, ao fim da etapa inicial, os sérvios dominaram a partida e marcaram rapidamente dois gols: aos 46, Strahinja Pavlovic empatou e, aos 48, o meia-atacante da Lazio Sergej Milinkovic-Savic virou para o país.

O segundo tempo começou agitado, com Aleksandar Mitrovic ampliando para a Sérvia, para 3 a 1. No entanto, Camarões não se deu por vencido e Vincent Aboubakar marcou um golaço, de cobertura, aos 18. Apesar da dúvida no posicionamento, o VAR validou o gol. Três minutos depois, Eric Choupo-Moting empatou para a seleção camaronesa.

Os últimos minutos da partida continuaram a ser agitados, com chances de gol para as duas equipes.

Com o resultado, Camarões e Sérvia marcaram seu primeiro ponto na Copa do Mundo e ainda têm chances de classificação para as oitavas. O Brasil enfrenta a Suíça nesta segunda-feira, ambos com três pontos, e quem vencer o confronto, está classificado para a próxima fase. (com agência Ansa)