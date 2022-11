França vence e é 1ª classificada para oitavas da Copa

Com dois gols de Kylian Mbappé, a França derrotou a Dinamarca por 2 a 1 e se tornou neste sábado (26) a primeira seleção com vaga garantida nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Em uma partida movimentada, os "Bleus" abriram o placar apenas aos 16 minutos do segundo tempo, quando Mbappé tabelou com Theo Hernández dentro da área e finalizou para o gol.

Pouco depois, no entanto, Andreas Christensen, de cabeça, igualou o marcador. O jogo parecia caminhar para um empate, até que, aos 41 da etapa complementar, Mbappé apareceu atrás da zaga em um cruzamento e fez o segundo.

Com a vitória, a França chegou a seis pontos em duas rodadas do grupo D e não pode mais ser alcançada pela Dinamarca, terceira colocada, que tem um. Já a Austrália aparece com três, na segunda oposição, enquanto a Tunísia está na lanterna, também com um ponto.

Na última rodada da fase de grupos, em 30 de novembro, os atuais campeões mundiais enfrentam a Tunísia, enquanto a Dinamarca pega a Austrália. (com agência Ansa)