Argentina vence com gol de Messi e escapa de queda precoce

A Argentina ganhou do México por 2 a 0 neste sábado (26) e escapou de uma eliminação precoce na Copa do Mundo do Catar.

Após ter perdido da zebra Arábia Saudita na primeira rodada, a Albiceleste estaria fora do torneio se fosse derrotada novamente, possibilidade que se refletiu no nervosismo do time no primeiro tempo.

No entanto, aos 19 minutos da etapa final, Ángel Di María achou Lionel Messi na entrada da área, e o craque do PSG, que fazia uma partida ruim até então, acertou um chute certeiro no canto do gol de Ochoa.

Já aos 43, Enzo Fernández, revelação do River Plate hoje no Benfica, anotou um golaço no ângulo e deu números finais ao placar.

Com duas rodadas disputadas, o grupo C da Copa agora tem a Polônia na liderança com quatro pontos e a Argentina em segundo lugar com três. A Arábia Saudita, em terceiro, também tem três, mas com saldo de gols pior. Já o México é o lanterna com um ponto.

Em 30 de novembro, a Albiceleste encara a Polônia, enquanto os sauditas pegam o México, sendo que todos têm chance de classificação ou eliminação. (com Agência Ansa)