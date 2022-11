Inglaterra e EUA empatam sem gols pelo Grupo B da Copa

Em disputa pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo do Catar, a Inglaterra e os Estados Unidos ficaram no 0 a 0 nesta sexta-feira (25), no Estádio Al Bayt.

Após golear o Irã na estreia, o time inglês apresentou uma força ofensiva tímida e, embora tenha criado chances no início da partida, viu os americanos ficarem mais próximos da vitória.

A seleção dos EUA teve uma bola na trave e chegou mais vezes e com mais perigo ao ataque, apesar de não finalizar efetivamente.

Com o resultado, os europeus continuam na liderança da chave, com quatro pontos, seguidos do Irã, que venceu o País de Gales e subiu para a segunda posição, com três pontos. Já os norte-americanos aparecem em terceiro lugar, com dois pontos, enquanto o País de Gales está na lanterna, com um.

Todas as seleções ainda estão vivas na briga pelas duas vagas às oitavas de final. Na terceira e última rodada do Grupo B, marcada para a próxima terça-feira (29), o Irã enfrenta os EUA, enquanto o País de Gales pega a Inglaterra.

Protesto

Hoje, pouco antes do apito inicial, os jogadores ingleses voltaram a se ajoelhar no gramado em protesto contra a proibição do uso da braçadeira de capitão "One Love" por parte da Fifa. Todos eles já haviam feito isso na estreia da competição, diante do Irã. (com agência Ansa)