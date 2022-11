Com gol histórico de CR7, Portugal vence Gana em Doha

Com um gol histórico do astro Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal venceu Gana por 3 a 2 e estreou com vitória na Copa do Mundo do Catar.

Embora tenha sido um dos jogos mais quentes da primeira rodada da fase de grupos do Mundial de 2022, a partida começou a pegar fogo somente na etapa final.

Os primeiros 45 minutos do duelo entre Gana e Portugal foram bem abaixo do esperado, mas um pênalti polêmico marcado no início do segundo tempo a favor dos lusitanos mudou a cara do embate e entrou para a história.

CR7, que teve recentemente seu contrato rescindido com o Manchester United, acertou a cobrança e se tornou o primeiro jogador da história a marcar gols em cinco edições diferentes da Copa do Mundo.

A alegria portuguesa durou bem pouco, pois o experiente atacante André Ayew aproveitou a falha defensiva de Danilo Pereira e igualou o marcador aos 73.

Os portugueses deram o troco praticamente na sequência, após Bruno Fernandes encontrar João Félix nas costas da defesa ganesa. A estrela da seleção de Portugal não desperdiçou a oportunidade.

Portugal aproveitou o "blackout" de Gana e viu Rafael Leão anotar o terceiro tento apenas dois minutos depois do segundo.

A vitória parecia já assegurada, mas os africanos resolveram incendiar o jogo com um gol de Osman Bukari no finalzinho do embate. A seleção de Gana, no entanto, não conseguiu impedir a derrota.

Gana e Portugal voltarão aos gramados no dia 28 e enfrentarão Coreia do Sul e Uruguai, respectivamente.(com agência Ansa)