Bélgica vence Canadá pelo grupo F da Copa do Mundo

A Bélgica venceu o Canadá, por 1 a 0, nesta quarta-feira (23), no Al Rayyan Stadium, em sua estreia pelo grupo F da Copa do Mundo do Catar.

Sem Lukaku, maior artilheiro da história do país e atacante da Inter de Milão, a Bélgica tomou um susto logo no início da partida, com a marcação de um pênalti a favor do Canadá, depois que a revisão no VAR acusou um toque de mão de Carrasco dentro da área.

Resultado injusto. Canadá merecia ao menos o empate contra a "geração de ouro" da Bélgica. Sem falar que foi prejudicado pela arbitragem. E os canadenses estão melhores do que os vizinhos dos EUA — Guga Chacra ???? (@gugachacra) November 23, 2022

Davies bateu no canto direito do gol e facilitou a defesa do goleiro Courtois. Em uma partida morna e sem grandes chances, o único gol da partida foi marcado por Batshuayi, ao 43 minutos do primeiro tempo, após lançamento de Alderweireld.

Com a vitória, a Bélgica assume a liderança do grupo F, com três pontos, à frente de Croácia e Marrocos, com um cada. Já o Canadá amarga a lanterna da chave.

Na próxima rodada, no dia 27 de novembro, a seleção belga enfrentará o Marrocos, enquanto os croatas pegarão os canadenses. (com agência Ansa)