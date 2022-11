Suíça abre grupo do Brasil com vitória sobre Camarões

A Suíça derrotou Camarões por 1 a 0 nesta quinta-feira (24), na abertura do grupo G da Copa do Mundo do Catar, o mesmo do Brasil.

O único gol do jogo foi marcado aos três minutos do segundo tempo por Breel Embolo, que é natural de Yaoundé, capital camaronesa, mas vive na Suíça desde criança e defende as cores da seleção alpina.

???????? A Suíça que venceu Camarões passou longe de ser brilhante, sofreu com alguns contra-ataques no 1º tempo, mas mostrou-se eficaz. Tanto no pouco que criou para anotar, quanto para se defender depois do gol de Embolo. Um time equilibrado, que não é fácil de ser enfrentado. pic.twitter.com/9TFrxaA5sU — Raí Monteiro (@_RaiMonteiro) November 24, 2022

Embolo, inclusive, não comemorou o gol contra seu país natal. A Suíça volta a campo na próxima segunda-feira (28), contra o Brasil, repetindo o duelo da Copa de 2018, que terminou em 1 a 1, enquanto Camarões pega a Sérvia. (com agência Ansa)