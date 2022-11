Em virada histórica, Japão supera Alemanha pelo grupo E da Copa

Em uma partida equilibrada em Doha, no Catar, o Japão superou nesta quarta-feira (23) a Alemanha de virada e estreou com vitória na Copa do Mundo de 2022.

A tetracampeã dominou o primeiro tempo e até abriu o placar com Ilkay Gündogan, que deslocou o goleiro Shuichi Gonda em uma cobrança de pênalti.

Após ter um gol de Kai Havertz anulado no final da etapa inicial, a Alemanha diminuiu o ritmo no segundo tempo, perdeu gols e viu sua vantagem desmoronar em somente sete minutos.

As entradas de Takehiro Tomiyasu, Kaoru Mitoma e Takuma Asano mudaram a personalidade do Japão em campo, que passou a pressionar a rival europeia.

Aos 30 de jogo, o ponta Ritsu Doan aproveitou o rebote do goleiro Manuel Neuer e igualou o marcador. Já no 37º minuto, Asano superou a marcação alemã e chutou forte para vencer o experiente goleiro rival.

O resultado em Doha embolou o grupo E da Copa do Mundo, que ainda tem Espanha e Costa Rica. O próximo compromisso dos japoneses será no domingo (27) contra os caribenhos, já os alemães enfrentarão no mesmo dia os espanhóis.

Protestos

O pré-jogo foi marcado por protestos dos jogadores da Alemanha contra a falta de liberdade de expressão. Os titulares da tetracampeã taparam a boca durante a foto oficial da seleção.

Neuer, por sua vez, não entrou em campo com a braçadeira de capitão em defesa da comunidade LGBTQIA+, que tem o slogan "One Love" e as cores do arco-íris. O goleiro também teve o acessório verificado pela arbitragem antes do início do confronto. (com agência Ansa)