Com recorde de Giroud, França bate Austrália na Copa do Catar

Atual campeã mundial, a seleção da França goleou nesta terça-feira (22) a Austrália, por 4 a 1, em sua estreia na Copa do Mundo do Catar, no estádio Al Janoub Stadium, em Al Wakrah.

Sem poder contar com Benzema, a equipe comandada por Didier Deschamps começou a partida sendo surpreendida pelos australianos, que abriram o placar logo aos oito minutos, com Goodwin.

Na jogada, o lateral francês Lucas Hernández se machucou e precisou deixar a partida, aumentando o drama da seleção francesa com lesões.

Logo depois, no entanto, a França foi dominando o jogo e virou o placar com um gol de Rabiot, aos 26, e Giroud, aos 31. A seleção teve ainda muitas chances de ampliar o marcador, mas acabou levando um susto nos acréscimos, com uma bola cabeceada na trave por Irvine.

Já na etapa final, os franceses voltaram a impor um ritmo acelerado e, aos 22 minutos, o craque Mbappé marcou o terceiro de cabeça após cruzamento de Dembélé. Na sequência, três minutos depois, Giroud marcou seu segundo gol na partida.

O atacante do Milan, inclusive, entrou para a história da França ao se igualar com Thierry Henry como o maior artilheiro da seleção, com 51 gols.

Com a vitória, a França assume a liderança do grupo D, com três pontos, à frente de Tunísia e Dinamarca, com um cada. A Austrália amarga a lanterna.

Na próxima rodada, no sábado (26), os franceses vão encarar a Dinamarca, enquanto a Tunísia enfrentará a Austrália. (com agência Ansa)