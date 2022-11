Em zebra histórica, Argentina perde para Arábia Saudita na Copa

Em uma zebra histórica, a seleção da Argentina até que saiu na frente do placar, mas foi surpreendida pela Arábia Saudita e acabou sendo derrotada por 2 a 1 na estreia da Copa do Mundo do Catar.

Os atuais campeões da Copa América controlaram o primeiro tempo e abriram o placar logo aos nove minutos com o craque Lionel Messi, que converteu uma cobrança de pênalti assinalado após revisão no VAR.

A tecnologia, no entanto, ficou no caminho dos argentinos, que erraram o "timing" diversas vezes nos contra-ataques e viram ao menos três gols ser anulados.

A ansiedade do plantel da bicampeã mundial durante o primeiro tempo refletiu na etapa final, pois a produção da Argentina caiu durante o segundo tempo e sua vantagem ruiu em menos de 10 minutos.

No segundo minuto de jogo, Yahya Al-Shehri finalizou antes da chegada do zagueiro Cristian Romero e a bola foi no canto do goleiro Emiliano Martínez.

Os torcedores árabes celebraram ainda mais aos sete de jogo, quando Salem Al-Dawsari aproveitou o rebote da defesa argentina e acertou um belo chute no ângulo.

Os argentinos, liderados por Messi, Lautaro Martínez e Ángel Di María, até que tentaram buscar o empate, mas não conseguiram furar a muralha saudita.

A invencibilidade de 36 jogos da Argentina, que estava a apenas um de igualar o recorde da seleção da Itália, caiu diante dos sauditas. A Azzurra permaneceu 37 duelos sem perder entre outubro de 2018 e setembro de 2021.

A Argentina retornará aos gramados no sábado (26), contra o México, enquanto os sauditas vão encarar a Polônia no mesmo dia.

Messi: 'Duro golpe'

O craque Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, lamentou nesta terça-feira (22) a derrota da seleção da Argentina para a Arábia Saudita na Copa do Mundo do Catar.

"É um grande golpe para todos: não esperávamos começar assim, mas nosso povo tem que acreditar neste grupo, que é muito unido", disse o camisa número 10 argentino.