Holanda bate Senegal por 2 a 0 e estreia com vitória na Copa

Em um jogo equilibrado em Doha, no Catar, a Holanda superou nesta segunda-feira (21) o Senegal por 2 a 0, graças aos gols de Cody Gakpo e Davy Klaassen.

Ao longo de quase 85 minutos, os dois países criaram boas oportunidades de tirar o zero do placar, mas ninguém aproveitou as chances que surgiram.

Até então, as melhores oportunidades foram desenvolvidas pelos africanos, pois obrigou o goleiro Andries Noppert a fazer duas boas defesas. Os holandeses, contudo, não acertaram o gol de maneira perigosa e Édouard Mendy praticamente não trabalhou.

No entanto, o meio-campista Frenkie De Jong encontrou Gakpo dentro da área aos 84 minutos e o jogador do PSV Eindhoven tocou com a cabeça para vencer o goleiro senegalês.

Nos acréscimos da etapa final, a Holanda iniciou um perigoso contra-ataque e lacrou o caixão de Senegal com Klaassen, que aproveitou o rebote de Mendy.

A grande preocupação para o país africano foi a provável lesão muscular do volante de Cheikhou Kouyaté, que deixou o gramado sentindo fortes dores.

Holanda e Equador estão na liderança do grupo A empatadas com três pontos. Já Catar e Senegal seguem zeradas na tabela de classificação.

O próximo compromisso dos africanos será na sexta-feira (25), diante dos donos da casa, enquanto os europeus vão encarar os equatorianos no mesmo dia. (com agência Ansa)