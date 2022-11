Copa 2022 - Jogadores do Irã são vaiados por não cantar hino

Os jogadores da seleção do Irã foram vaiados pelos torcedores do país por não cantar o hino nacional antes do início da partida contra a Inglaterra, pelo grupo B da Copa do Mundo do Catar.

Durante a execução do hino nacional iraniano, os torcedores do país começaram imediatamente a vaiar ao perceber que os atletas permaneceram em silêncio.

Diversos iranianos mostraram o dedo do meio ao gramado, enquanto outros fizeram sinal de negativo.

Inglaterra e Irã se enfrentam no estádio internacional Khalifa, em Doha. As duas seleções estão no mesmo grupo de Estados Unidos e País de Gales.

Antes do início da Copa do Catar, o técnico do Irã, Carlos Queiroz, declarou que os atletas "são livres" para protestar em favor das mulheres.

A morte da jovem Mahsa Amini, que faleceu após ser presa pela polícia local por "violar as regras de vestimentas" do país, provocou uma série de manifestações no Irã. Os atos foram fortemente reprimidos pelas autoridades, deixando vários mortos e feridos. (com agência Ansa)