Equador derrota Catar na abertura da Copa do Mundo

O Equador não teve dificuldades e derrotou o Catar por 2 a 0 na abertura da Copa do Mundo neste domingo (20). Os dois gols da partida foram marcados pelo atacante Enner Valencia ainda no primeiro tempo.

O jogo já começou agitado, com um gol de Valencia aos três minutos. O árbitro italiano Daniele Orsato chegou a marcar o tento, mas o VAR verificou um impedimento milimétrico no início da jogada e o placar voltou para o zero.

Porém, aos 16 minutos, Valencia marcou o primeiro gol da Copa após sofrer pênalti. Essa também foi a primeira vez que um gol do tipo abriu os trabalhos no Mundial. Aos 31, o atacante ficou sozinho na pequena área e com uma cabeçada deu números finais à partida.

O confronto entre as duas seleções do grupo A foi antecipada para permitir que o país-sede abrisse a competição. O outro jogo da chave, entre Senegal e Países Baixos vai ocorrer nesta segunda-feira (21).

Também na segunda serão realizadas as duas partidas do grupo B entre Inglaterra e Irã e Estados Unidos e País de Gales. (com agência Ansa)