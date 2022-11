Paris revela mascotes de Olimpíadas de 2024

Os organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, que serão em 2024, revelaram nesta segunda-feira (14) os mascotes oficiais dos megaeventos esportivos.

Os mascotes se chamam "The Phryges" e são inspirados no tradicional gorro frígio, um dos grandes símbolos do país europeu.

"Estávamos procurando um mascote que incorporasse o espírito francês, que usasse as cores do país, isso faz parte da nossa história", comentou Julie Matikhine, gerente de marca de Paris 2024.

The Olympic Phryge and the Paralympic Phryge are taking the lead of a tribe which always has its trainers on ????

What could be better than little Phrygian caps to lead the revolution through sport and accompany us to the #Paris2024 Games! pic.twitter.com/hUjFI09zZM