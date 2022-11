Cano marca, Fluminense vence o Bragantino e termina o Brasileirão em terceiro

Luis Felipe Araújo - O Fluminense venceu o Bragantino por 1 a 0 no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, em partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Germán Cano, que chegou a incríveis 44 gols na temporada. É primeira vitória da história do Fluminense no estádio.

Com o resultado, o Tricolor termina a competição com o terceiro lugar e leva R$ 40,5 milhões de premiação para Laranjeiras, batendo a meta estabelecida pelo diretoria para o ano de 2022.

O JOGO

O primeiro tempo começou com a equipe tricolor tendo dificuldades para sair jogando por conta da marcação pressão do Bragantino. Mas na primeira chegada quase sai o gol. Samuel Xavier fez cruzamento na área, Cano aproveitou o espaço dentro da área e desviou em cima do goleiro Cleiton, que teve reação rápida e fez a defesa em dois tempos. A partir daí a equipe paulista começou a crescer no jogo e explorar as costas da defesa do Fluminense principalmente pelo lado de Alexsander.

Em uma das jogadas, Artur recebeu lançamento, invadiu a área e acabou sendo derrubado por Alexsander. Após revisão, árbitro marcou interferência de Allejandro em Nino antes do lance do pênalti. O jogador do Bragantino estava impedido no momento do lançamento. E na sequência o gol Tricolor. Após bela tabela com Samuel Xavier, Arias carregou pela direita, trouxe para dentro e encontrou Cano na entrada da área. O argentino dominou e bateu no cantinho, de canhota, abrindo o placar para o Flu. No fim do primeiro tempo o Bragantino ainda teve outra chance. Luan Cândido cobrou falta no cantinho, e Fábio fez boa defesa colocando a bola para escanteio.

O segundo tempo começou como o primeiro. Arthur sendo bastante acionado e criando dificuldades para Alexsander. Mas a primeira boa chance foi do Tricolor. Após cobrança de escanteio cortada, Samuel Xavier pegou o rebote e bateu para o gol, mas a bola foi para fora. E o Bragantino tem seu gol anulado. Novamente Artur recebeu lançamento, dominou no peito de dentro da área e tocou na direção do gol. Bruninho aproveitou e desviou para o gol, mas foi marcado o impedimento do camisa 7. No lance seguinte, Cleiton fez reposição diretamente para Artur, que dominou e bateu para o gol, mas Fábio fez grande defesa.