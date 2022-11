Fluzão fura a muralha goiana com três gols e vence na despedida do Maraca

PV VASCONCELLOS - Na noite desta quarta-feira, o Fluminense recebeu o Goiás, em sua última exibição no Maracanã em 2022, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação sufocante, o Tricolor demorou a conseguir superar a retranca adversária, mas conseguiu o resultado de 3 a 0 com um gol atrás do outro na reta final. Germán Cano, Alan e Michel Araujo fizeram os gols do triunfo.

Na noite desta quarta-feira, o Fluminense recebeu o Goiás, em sua última exibição no Maracanã em 2022, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação sufocante, o Tricolor demorou a conseguir superar a retranca adversária, mas conseguiu o resultado de 3 a 0 com um gol atrás do outro na reta final. Germán Cano, Alan e Michel Araujo fizeram os gols do triunfo.

No segundo tempo, o roteiro se repetiu. Diniz tirou Yago e colocou Matheus Martins para aumentar ainda mais o poder de fogo da equipe na frente. Logo aos 6′, o Tricolor ficou com um a mais em campo após a expulsão de Dadá Belmonte. Em superioridade numérica, o Fluminense foi ainda mais soberano. A pressão, que já era grande sobre a defesa goiana, ficou insuportável.

Da metade para o fim, virou puramente ataque contra defesa. E já diz o ditado, água mole em pedra dura… Da direita, Matheus Martins cruzou e Germán Cano, de cabeça, furou, enfim, a muralha goiana: 1 a 0. O gol abriu a porteira. Minutos depois, Michel Araujo recebeu lançamento em profundidade e cruzou para Alan fazer seu primeiro gol desde seu retorno ao Fluzão: 2 a 0.

Ainda deu tempo de Michel Araujo deixar o seu no final e fechar o placar em 3 a 0. Com o resultado, o Tricolor segue na briga pela vice-liderança. Precisa vencer o Bragantino na última rodada, fora de casa, e torcer por uma derrota do Internacional para o Palmeiras, no Beira-Rio.