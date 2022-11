Vasco vence o Ituano fora de casa e garante acesso à elite do futebol brasileiro

Matheus Babo - O Vasco está de volta a elite do futebol brasileiro. O Gigante da Colina venceu o Ituano por 1 a 0 na noite deste domingo (6), no Estádio Novelli Júnior. O gol vascaíno foi marcado por Nenê, ainda nos primeiros minutos do jogo. Com o resultado, o Cruzmaltino terminou o Campeonato Brasileiro com 62 pontos, conquistando o acesso.

O JOGO

A primeira chegada do Vasco ao ataque foi com três minutos. Raniel dividiu com o goleiro e Gabriel Pec pegou a sobra batendo pro gol. O zagueiro tirou com a mão e levou o cartão vermelho. Pênalti que Nenê cobrou com categoria para abrir o placar: VASCO 1 a 0. Aos 16, Nenê cobrou falta com muito perigo e obrigou o goleiro a fazer bela defesa, mandando para escanteio. Nenê cobrou na cabeça de Danilo Boza, que cabeceou muito próximo ao gol.

Aos 23, Nenê cobrou escanteio na área, a zaga afastou e Figueiredo tentou o chute, que explodiu na defesa. Aos 40, Figueiredo buscou Gabriel Pec, que dividiu e a bola sobrou para Raniel, que acabou caindo na área e levou amarelo por simulação. Aos 44, Nenê tentou cruzamento da esquerda para Raniel, mas a defesa afastou. Aos 48, Nenê achou Raniel na área e o camisa 9 marcou mais um, mas estava em posição de impedimento.

A primeira chegada do Vasco foi aos 3. Raniel deu boa bola em Gabriel Pec, que tentou o passe para Figueiredo. A defesa afastou e Raniel tentou o cruzamento, mas o goleiro defendeu com tranquilidade. Aos 6, Gabriel Pec arrancou em contra-ataque, deu em Luiz Henrique, que devolveu nele. O garoto bateu bonito e obrigou o goleiro a fazer uma defesa espetacular. Aos 7, Nenê tentou o chute colocado da ponta e obrigou o goleiro a fazer nova defesa importante.

Aos 12, o Vasco teve Andrey expulso e as duas equipes ficaram com 10 jogadores de cada lado. Sete minutos depois, Zé Vitor arrancou pela esquerda e tentou o chute cruzado, mas mandou por cima. Aos 45, Fábio Gomes recebeu lançamento, dominou e tentou o chute, mas já estava assinalado o impedimento. (com Ascom Vasco)